Die Turnierprämien im vergangenen Jahr lagen extrem weit auseinander: Für den WM-Titel in Katar hätten Manuel Neuer und Co. je 400.000 Euro vom DFB erhalten, für einen EM-Triumph der Frauen 2022 in England hätte der Verband 60.000 Euro pro Spielerin ausbezahlt.

Bis Sonntag trainieren die Vizeeuropameisterinnen in Andalusien, am Dienstag (18.15 Uhr) steht das erste Länderspiel gegen Schweden in Duisburg an. Es gehe nun darum, an »kleinen Stellschrauben zu arbeiten, noch besser zu werden, damit wir für die WM hervorragend vorbereitet sind, um im Optimalfall den Titel zu gewinnen«.