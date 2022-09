Diallo war daraufhin bereits im November des vergangenen Jahres in Gewahrsam genommen worden, bestritt aber stets die Vorwürfe, von dem Angriff gewusst zu haben. In einem Statement teilte sie damals mit, dass sie »hofft, dass die Justizbehörden ihre Untersuchungen schnell abschließen«. Sie sei sich »sicher, dass dies am Ende ihre vollständige Unschuld beweisen wird«. Sie verurteile die »völlig künstliche Andeutung einer Rivalität zwischen ihr und Kheira Hamraoui, die erklären würde, warum sie es auf ihre Mitspielerin abgesehen hätte.«