Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat den suspendierten spanischen Fußball-Verbandspräsidenten Luis Rubiales für dessen übergriffiges Verhalten nach dem WM-Finale deutlich kritisiert. »Man muss sich nur mal vorstellen, Angela Merkel hätte 2014 Philipp Lahm so geküsst. Da wäre die Hölle los gewesen bzw. das ist einfach unvorstellbar und sagt damit alles«, sagte Baerbock am Sonntag am Rande eines Spiels von Turbine Potsdam. »Auch über diejenigen, die das jetzt als irgendwie normal hinstellen wollen.«