Ada Hegerberg hat in ihrer bewegten Karriere als Fußballerin viele Pokale in die Luft gereckt, die frühere Weltfußballerin gewann allein sechs Mal die Champions League. Doch keine ihrer Trophäen ist so symbolkräftig wie das kleine Stückchen Stoff, das die Norwegerin am Samstagabend gen Himmel hob.