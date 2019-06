GERÜCHTE

Atlético Madrid will Rebic

Atlético Madrid möchte angeblich Stürmer Ante Rebic von Eintracht Frankfurt verpflichten. Das berichtet der TV-Sender "Sky" und spricht von fortgeschrittenen Verhandlungen. Die gebotene Ablösesumme für den 25-Jährigen soll demnach 40 Millionen Euro Ablöse plus Bonuszahlungen betragen.

Der spanische Klub scheint auf den anstehenden Abgang von Antoine Griezmann zu reagieren, den es zum FC Barcelona ziehen soll. Zuletzt hatte Atlético Interesse an João Félix von Benfica bekundet, der mit einer gehandelten Ablöse von 126 Millionen Euro deutlich teurer wäre als Rebic.

Unklar ist, ob die Eintracht bereit ist, nach dem Wechsel von Luka Jovic zu Real Madrid den nächsten Offensivspieler abzugeben. Die angeblich 70 Millionen Euro Ablöse für den 21-Jährigen sollten es den Frankfurtern leichter machen, bei Offerten für weitere Leistungsträger zu widerstehen.

BVB-Angreifer Bruun Larsen in der Premier League beliebt

Gleich drei Clubs aus der Premier League sollen sich derzeit laut der englischen Zeitung "Sun" mit einer Verpflichtung von Dortmunds Flügelspieler Jacob Bruun Larsen befassen. Der FC Liverpool, Manchester United and Arsenal sollen demnach bereit sein, knapp 17 Millionen Euro für die Dienste des 20-Jährigen zu bezahlen.

Bruun Larsen war im Januar 2015 für eine geringe Ausbildungsentschädigung von Lyngby BK in die U17 des BVB gewechselt. 2017 bekam er seinen ersten Bundesliga-Kurzeinsatz, in der vergangenen Saison gelang ihm mit 30 Einsätzen der Durchbruch. Im März gab er sein Debüt in der dänischen A-Nationalmannschaft. Bruun Larsens Vertrag in Dortmund läuft noch zwei Jahre.

AFP Duelle mit dem FC Augsburg könnten für Jacob Bruun Larsen (Mitte) zukünftig seltener werden

Mönchengladbach Favorit auf Tait-Transfer

Im Werben um den französischen Mittelfeldspieler Flavian Tait vom Ligue-1-Klub SCO Angers soll Borussia Mönchengladbach die besten Aussichten haben. Das berichtet die französische Sportzeitung "L'Equipe" und sagt, der Spieler selbst würde einen Wechsel zum Bundesligisten bevorzugen. Auch Stade Rennes, AS St. Etienne und Celta Vigo sollen an einer Verpflichtung interessiert sein.

Tait ist von der Spielanlage Thorgan Hazard ähnlich, der von Gladbach nach Dortmund gewechselt war. Er ist weniger schnell als der Belgier, hat aber eine gute Übersicht und Stärken im Dribbling. Für Angers bestritt er in der vergangenen Saison 36 Spiele, erzielte fünf Treffer und gab neun Torvorlagen.

TRANSFERS

Fortuna Düsseldorf mit neuem Rekordeinkauf

Bundesligist Düsseldorf hat Leihspieler Dawid Kownacki von Sampdoria Genua fest verpflichtet. Das melden mehrere internationale Medien übereinstimmend. Spekuliert wird über die Ablöse für den 22-Jährigen, die je nach Quelle zwischen acht und neun Millionen Euro gehandelt wird. Die bislang höchste Ablösesumme in der Vereinsgeschichte hatte die Fortuna ebenfalls in der aktuellen Transferperiode gezahlt - zwei Millionen Euro für Marvin Duksch an den FC St. Pauli.

Kownacki spielt seit dem Winter in Düsseldorf, kam in elf Spielen zum Einsatz und erzielte vier Tore. Die Leihgebühr für den Polen betrug 500.000 Euro, vereinbart wurde eine Kaufoption in Höhe von 12,5 Millionen Euro. Die konnte Düsseldorf nun offenbar herunterhandeln.

Refinanziert werden könnten die Fortuna-Ausgaben durch einen Transfer von Benito Raman. Schalke wird großes Interesse am Flügelstürmer nachgesagt und auch der 24-Jährige soll wechselwillig sein. Bisher hat Düsseldorf aber angeblich jedes Gelsenkirchener Angebot ausgeschlagen.