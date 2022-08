Damals legte Haller wettbewerbsübergreifend in einer Saison zwölf Tore auf – zwei mehr als Modeste in 156 Pflichtspielen für Köln. In der abgelaufenen Spielzeit gab Haller in 90 Minuten im Schnitt 1,5 Torschussvorlagen, Modeste kommt auf knapp die Hälfte (0,7). Mit Donyell Malen und Karim Adeyemi hat der BVB Stürmer im Kader, die gerne selbst in die Tiefe geschickt werden. Vom neuen Sturmpartner Modeste können sie hier wenig Hilfestellung erwarten.

Modeste braucht das hohe Zuspiel

Modeste ist ein klassischer Abschlussstürmer. Ein Knipser, der aber auch in Szene gesetzt werden möchte. Und das am liebsten per Flanke: Zehn von 20 Toren erzielte der Neu-Dortmunder in der vergangenen Saison per Kopf, nur ein Tor fehlte, um den Bundesliga-Rekord von Sergej Barbarez und BVB-Ikone Jan Koller einzustellen.