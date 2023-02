Cakir hatte in dem Beitrag zudem gesagt: »Wenn man mit jemanden reden will, da gibt es keinen, mit dem man sich hinsetzen kann und reden kann, sondern die sagen von vornherein: Wir sind Juden, wir haben das Recht, wir können alles machen, was wir wollen. Was mich enttäuscht von den Deutschen, dass die da mitspielen.«

Nachträglich entschuldigt

Cakir sagte der Deutschen Presse-Agentur, er hätte eine andere Strafe als eine Sperre sinnvoller gefunden, bei der zugleich versucht werde, Antisemitismus abzubauen.

Am Montag bat der CFC-Vizepräsident laut Mitteilung beim BFV um Entschuldigung »für das Verhalten der sanktionierten Spieler und gestand Fehler in Bezug auf seine Äußerungen ein«.