+++ Transferticker +++ "Es herrscht Krieg um Griezmann"

GERÜCHTE



Griezmann-Poker geht in die nächste Runde

Der FC Barcelona will im Transfer-Poker um Stürmerstar Antoine Griezmann offenbar einen letzten Versuch starten. Barça-Präsident Josep Maria Bartomeu wolle bereits "in den nächsten Stunden" Kontakt zur Führung von Atlético Madrid aufnehmen, um doch noch eine Einigung zu erzielen, berichtete die spanische Sportzeitung "Marca" und schrieb: "Es herrscht Krieg um Griezmann".

Atlético hatte dem amtierenden Meister aus Katalonien zuvor in einer Mitteilung unlautere Methoden vorgeworfen. Zudem hatte der Verein Griezmann aufgefordert, am Sonntag zum Trainingsauftakt in Madrid zu erscheinen.

Damit reagierte der Klub auf Aussagen von Bartomeu. Der hatte gesagt, dass sich Barcelona-Geschäftsführer Òscar Grau und er erst tags zuvor mit Atléticos Geschäftsführer Miguel Ángel Gil Marín getroffen hätten, um erstmals über Griezmann zu sprechen. Laut Atlético sollen der 28 Jahre alte Franzose und die Katlanen aber bereits im März eine Einigung über einen Wechsel erzielt haben, die Verhandlungen sollen schon seit Februar gelaufen sein.

In dem noch bis 2023 laufenden Vertrag zwischen Atlético und Griezmann war eine Ablöse von 200 Millionen Euro festgeschrieben, die am 1. Juli auf 120 Millionen Euro gefallen war. Atlético will aus Ärger über das Verhalten nun der von Barcelona angestrebten Ratenzahlung für Griezmann nicht zustimmen. "Marca" zufolge spielt Barcelona-Verteidiger Nélson Semedo bei den Verhandlungen eine entscheidende Rolle: Atlético möchte den Portugiesen unbedingt verpflichten, Barcelona will ihn aber bislang nicht hergeben.

Bayern-Wunschspieler Hudson-Odoi bleibt wohl beim FC Chelsea

Der Transfer des englischen Nationalspielers Callum Hudson-Odoi zum FC Bayern München ist wohl vom Tisch. Nach Informationen des Internetportals Spox soll der 18 Jahre alte Flügelstürmer kurz vor einer Vertragsverlängerung beim FC Chelsea stehen. Entscheidend dafür sei die Verpflichtung von Frank Lampard. Der neue Trainer habe Hudson-Odoi persönlich von einer Zukunft in London überzeugt. Unter Lampards Vorgänger Maurizio Sarri kam der Teenager zuletzt nur sporadisch zum Einsatz.

Hudson-Odoi wurden von den Bayern seit dem vergangenen Winter umworben. Sein Vertrag wäre nach der kommenden Saison ausgelaufen. Hudson-Odoi befindet sich nach einem Achillessehnenriss im April noch in der Rehabilitation.

TRANSFERS

Chelseas Morata wechselt nach Leihende zu Atlético

Der spanischen Nationalspieler Alvaro Morata wechselt von Europa-League-Sieger FC Chelsea zu Atlético Madrid. Das gaben beide Vereine bekannt. Der 26 Jahre alte Mittelstürmer ist seit der Rückrunde der abgelaufenen Saison von den Londonern für 18 Monate an Atlético verliehen, am 1. Juli 2020 wird er fest verpflichtet.

Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme für den zweimaligen Champions-League-Sieger mit Real Madrid 55 Millionen Euro betragen. Der in Madrid geborene Morata kam bei Chelsea in 72 Partien zum Einsatz, in denen er 24 Tore erzielte. Bei den Blues besaß er noch einen Vertrag bis 2022. In der abgelaufenen Saison gelangen Morata in 15 Ligaspielen für Atlético sechs Treffer.

ABSCHIED

Englands Nationalspielerin Carney tritt zurück

Karen Carney beendet ihre Karriere. "Ich bin unglaublich stolz, mit dem Fußball so viel erreicht zu haben. Aber jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt aufzuhören", sagte die 31 Jahre alte Offensiv-Spielerin vom FC Chelsea. "Für England gespielt zu haben, bedeutet mir sehr viel und hat meine kühnsten Träume übertroffen."

Carney bestritt seit ihrem Debüt 2005 gegen Italien 143 Länderspiele für die Three Lionesses, in denen sie 32 Tore erzielte. Nach dem WM-Spiel um Platz drei (17 Uhr; TV: ZDF; Liveticker SPIEGEL ONLINE) gegen Schweden sei sowohl in der Nationalelf als auch im Verein Schluss, sagte Carney.