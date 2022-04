Tuchel bestätigt Wechselabsichten Antonio Rüdiger will Chelsea im Sommer verlassen

Chelsea-Coach Thomas Tuchel hat Medienberichte bestätigt, wonach der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger den FC Chelsea im Sommer verlassen will. »Er hat mich vor ein paar Tagen in einem persönlichen Gespräch informiert«, sagte Tuchel dem Sender Sky Sports am Sonntag nach Chelseas 1:0-Sieg gegen West Ham United. »Natürlich sind wir enttäuscht.«