Manchester United teilte in einem eigenen kurzen Statement mit, man nehme die Vorwürfe gegen Antony zur Kenntnis. Spieler, die nicht in Länderspielen eingesetzt wurden, würden an sich am Montag zum Training zurückerwartet. Mit Antony sei aber vereinbart worden, dass er seine Rückkehr bis auf Weiteres verschiebe.

Sowohl in Brasilien als auch in Manchester wird wegen der Vorwürfe gegen Antony polizeilich ermittelt. Zwei weitere Frauen haben inzwischen körperliche Angriffe durch den Fußballspieler geschildert. Antony wurde nicht festgenommen und bestreitet auch diese Vorwürfe. Manchester United hat ihn nicht suspendiert, er bekommt weiterhin sein volles Gehalt.