Die ehemaligen Fußballprofis Christoph Metzelder und Thomas Broich sind die neuen TV-Experten in der ARD. Beide sollen abwechselnd bei Live-Übertragungen zum Einsatz kommen und das Geschehen auf dem Platz analysieren und einordnen, teilte die ARD mit.

Metzelder und Broich sollen auch die EM-Spiele im kommenden Jahr analysieren. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky bezeichnete beide als "sympathische, kluge und unterhaltsame Fußballexperten".

Metzelder war bis zur vergangenen Saison für den Pay-TV-Sender Sky tätig. Bei der ARD werden der ehemalige Nationalspieler und Broich nun Nachfolger von Thomas Hitzlsperger. Er musste seine Tätigkeit als TV-Experte beenden, da er beim VfB Stuttgart seit Februar als Sportvorstand arbeitet.

"Beide haben in der Vergangenheit im Ersten schon bewiesen, dass sie sowohl vor der Kamera als auch am Mikro eine große Bereicherung für unser Programm sind", sagte Balkausky.

Horst Galuschka/dpa Thomas Broich wird im Wechsel mit Christoph Metzelder Fußballspiele analysieren

Broich war bereits am vergangenen Montag als Experte beim DFB-Pokalspiel zwischen Energie Cottbus und Bayern München im ARD-Einsatz.

Metzelder hatte bereits im April im Ersten bei der Live-Übertragung des Ruhr-Derbys zwischen Dortmund und Schalke gemeinsam mit ARD-Kommentator Steffen Simon gearbeitet.

"Die neue Aufgabe lässt sich sehr gut mit meinem Engagement beim TuS Haltern am See und dem Fußballlehrer-Lehrgang, den ich gerade absolviere, verbinden", sagte Metzelder. Der frühere Innenverteidiger wird am Sonntag bei der DFB-Pokalauslosung im Fußballmuseum in Dortmund die Lose zur 2. Hauptrunde ziehen.