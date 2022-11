Allein sieben Platzverweise verhängte der 40-Jährige in der Verlängerung, weil es nach dem späten 2:1-Führungstreffer durch Racings Carlos Alcaraz in der 118. Minute und dessen ausgiebigen Jubel vor der Boca-Fankurve zur Rudelbildung gekommen war. Boca-Spieler sprangen den Torschützen wütend an, zogen ihn am Ohr und bewarfen ihn mit einem Ball.