Arjen Robben hat nach seinem Karriereende als Fußballer eine neue Sportart für sich entdeckt. Der 37-jährige ehemalige Profi des FC Bayern München lief am Sonntag in Rotterdam seinen ersten Marathon in einer beachtlichen Zeit von 3:13:57 Stunden. Für die 42,195 Kilometer brauchte er 69 Minuten länger als Sieger Abdi Nageeye. Damit erreichte er fast punktgenau seine vorher ausgegebene Zielzeit.