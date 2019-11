Gegen die TSG Hoffenheim führte der der 1. FC Köln zur Halbzeit, ging mit Gleichstand in die Nachspielzeit und verlor am Ende 1:2 (1:0) durch einen Elfmeter in der achten Minute der Nachspielzeit. Direkt nach der Partie gab der Klub die einvernehmliche Vertragsauflösung mit Geschäftsführer Armin Veh bekannt. Trainer Achim Beierlorzer erfuhr davon erst im Interview mit "Dazn".

Die Entscheidung sei "einvernehmlich" und "unabhängig" vom Ergebnis des Spiels getroffen worden, hieß es in der Mitteilung. Die sportliche Leitung des Tabellen-17. der Bundesliga übernimmt zunächst der bisherige Leiter des Lizenzbereichs, Frank Aehlig.

Bereits Ende Oktober hatte Veh verkündet, seinen am 30. Juni 2020 auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. "Armin Veh hat den Mut gehabt, seine Aufgabe beim FC in einer schwierigen Situation zu übernehmen. Er hat die gesetzten Ziele unter anderem durch den Wiederaufstieg 2019 mit dem FC erreicht", sagte Kölns Präsident Werner Wolf, der betonte, dass er sich "eine längerfristige Zusammenarbeit" mit Veh hätte vorstellen können. Es sei eine "für alle Seiten faire Lösung" gefunden worden.

Veh sagte, er hätte seinen Vertrag bei Köln gerne vollständig erfüllt, aktuell sei es aber "konsequent", die Zusammenarbeit kurzfristig zu beenden. Er sei "absolut überzeugt", dass der Klassenerhalt noch möglich sei.