Es sind mal wieder turbulente Zeiten in Köln: Der 1. FC hat einen neuen Vorstand, kämpft gegen den direkten Wiederabstieg und ist gerade aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Vor dem Derby gegen Fortuna Düsseldorf am kommenden Wochenende bangt Trainer Achim Beierlorzer um seinen Job. In diese Krise hinein fällt nun die Nachricht eines Abschieds: Geschäftsführer Armin Veh wird den Verein im kommenden Sommer verlassen.

Veh werde seinen bis Juni 2020 laufenden Vertrag nicht verlängern, teilte der 1. FC Köln mit. In der Vereinsmitteilung heißt es, Veh führe persönliche Gründe für den Abschied an. "Ich stehe seit mehr als 30 Jahren im Profifußball in der ersten Reihe und habe in den Überlegungen und Gesprächen über die Zukunft gespürt, dass ich derzeit nicht über den Sommer hinaus planen und mich auf einen derart verantwortungsvollen Job festlegen möchte", wird der 58-Jährige zitiert.

#effzeh-Geschäftsführer Armin #Veh wird seinen Vertrag beim 1. FC Köln nicht über den Juni 2020 hinaus verlängern. Alle Informationen https://t.co/sNJCkv567l — 1. FC Köln (@fckoeln) October 31, 2019

In den vergangenen Wochen war bereits über einen Abschied Vehs spekuliert worden. Mit dem alten Vorstand und Ex-Präsident Werner Spinner hatte sich Veh wohl um Kompetenzen gestritten. Der neue Vorstand, seit September im Amt, hatte sich jedoch eine Vertragsverlängerung gewünscht. "Wir wollen mit Armin Veh verlängern. Er hat viele Dinge richtig gemacht, und ich bin ein großer Freund von Kontinuität", sagte FC-Präsident Werner Wolf Mitte September bei "Sky". Veh brauchte aber noch Bedenkzeit - und hat sich nun für seinen Abschied entschieden.

"Wir schätzen es, dass er nicht gepokert oder auf Zeit gespielt, sondern uns frühzeitig und offen über seinen Entschluss informiert hat", sagte FC-Präsident Wolf nun.

Nachfolger gesucht

Es sei ihm wichtig, für Klarheit zu sorgen, so Veh: "Der FC hat nun Planungssicherheit und genügend Zeit, den richtigen Mann für meine Nachfolge zu finden." Im Dezember hatte Veh die Nachfolge von Jörg Schmadtke angetreten. Damals stand Köln auf dem letzten Platz der Bundesliga und stieg am Ende der Saison ab. Nach einer Saison in der 2. Bundesliga stieg der FC im vergangenen Sommer wieder auf. Trotz Tabellenführung trennte sich Veh kurz vor Saisonende vom damaligen Trainer Markus Anfang.

Auch jetzt gibt es wieder Diskussionen um den Coach. Köln steht auf dem Relegationsplatz und ist am vergangenen Dienstag gegen den Viertligisten 1. FC Saarbrücken aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Trainer Beierlorzer steht vor dem Derby bei Fortuna Düsseldorf unter Druck. Veh sagt: "Ich werde alles tun, damit wir mit dem FC unsere Ziele erreichen. Wir müssen uns jetzt voll auf den Klassenerhalt konzentrieren."