»Es macht was mit einem, wenn du siehst, dass ein Mitspieler das Bewusstsein verliert am Platz. So etwas geht an keinem vorbei. Ich hoffe, dass sich Celi von dem Aufschlag schnell erholt«, sagte Kapitän Manuel Prietl nach Abpfiff der Partie, die Bielefeld 0:4 (0:2) verlor.

Keine bleibenden Schäden bei Klos

Vor einer Woche hatte sich Stürmer Fabian Klos ebenfalls nach einem Zusammenprall schwer am Kopf verletzt. Eine Operation beim 34-Jährigen sei »ohne Komplikationen« verlaufen, teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit. Klos werde keine bleibenden Schäden davontragen.