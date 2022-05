Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Eigentlich sollte Klos vor dem letzten Saisonspiel am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL.de, TV: Sky) gegen RB Leipzig nach elf Jahren verabschiedet werden. Sein Weggang war schon Mitte Februar mitgeteilt geworden. Doch seit einer schweren Kopfverletzung am 2. April kam der Kapitän nicht mehr zum Einsatz. Nun verlängerte er bis 2023.

Der Stürmer hatte sich die schwere Kopfverletzung bei einem heftigen Zusammenprall in der Nachspielzeit mit seinem Teamkollegen Alessandro Schöpf im Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart (1:1) zugezogen und war danach operiert worden.

Genesung dauere noch an

Sportchef Samir Arabi teilte mit, man sei zu dem Entschluss gekommen, »dass das nicht das Ende für ihn bei Arminia sein soll. Nach elf Jahren und seinen großen Verdiensten hat Fabian einen aktiven Abschied auf dem Rasen im DSC-Trikot verdient. Nach seiner schweren Verletzung steht ihm zwar noch ein weiter Weg bis zur Genesung bevor, aber wir werden Fabian dabei unterstützen, damit wir ihn in der neuen Saison noch mal für unseren Verein auflaufen sehen.«

Klos war 2011 von der 2. Mannschaft des VfL Wolfsburg zur Arminia gewechselt, die damals noch in der 3. Liga spielte. Im Sommer 2020 stieg er mit den Bielefeldern auf und kam doch noch zu seinem Debüt in der ersten Liga. Klos erzielte in 389 Pflichtspielen für Bielefeld 162 Tore.