Kunze war in der Partie gegen den FC Bayern München am Sonntag (0:3) von seinem Gegenspieler Tanguy Nianzou bei einem Zweikampf in der Luft mit dem Arm im Kopf- und Halsbereich getroffen worden. Danach wurde er lange behandelt und anschließend mit einer Trage vom Platz gebracht. Anschließend wurde der 23-Jährige im Krankenhaus untersucht.

Arminia Bielefelds Mittelfeldspieler Fabian Kunze hat sich am Wochenende eine Prellung der Wirbelsäule und der Schulter zugezogen. Das teilte der ostwestfälische Fußball-Bundesligist am Montag mit.

»Im Moment wird uns da viel abverlangt«, sagte Trainer Frank Kramer. »Aber man kann auch gestärkt daraus hervorgehen, indem man sagt: Okay, wenn uns das Schicksal einiges in den Rucksack packt, dann gehen wir da noch entschlossener gegen und rücken noch enger zusammen. So müssen wir auch die nächste Partie in Köln angehen.«