Der FC Arsenal hätte bei seinem Kampf um den Titel in der Premier League beinahe einen Rückschlag hinnehmen müssen, doch am Ende feierte das ganze Stadion. Nach einem Zwei-Tore-Rückstand gewann Arsenal gegen den FC Bournemouth dank eines Treffers von Reiss Nelson in letzter Sekunde 3:2. Der Treffer fiel in der siebten Minute der Nachspielzeit.