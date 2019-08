Erstmals ist im französischen Profifußball ein Spiel wegen homophober Fan-Gesänge unterbrochen worden. Beim Zweitliga-Spiel zwischen der AS Nancy-Lorraine und dem FC Le Mans am Freitag pfiff Schiedsrichter Mehdi Mokhtari die Partie in der ersten Hälfte ab, nachdem Fans der Gastgeber lautstark Beleidigungen skandiert hatten. Erst nachdem Spieler von Nancy gegenüber ihren Anhängern intervenierten, wurde das Spiel fortgesetzt.

Wenige Minute vor der Pause stimmten die Nancy-Fans homophobe und beleidigende Gesänge an. Diese richteten sich laut France.tv Sport und dem monegassischen Radiosender RMC Sport sowohl gegen den Lokalrivalen FC Metz als auch gegen die französische Fußballliga (LFP). Nachdem die Fans trotz entsprechender Stadiondurchsagen nicht aufhörten, unterbrach Mokhtari das Spiel für eine Minute.

Der Referee erhielt für sein Einschreiten Lob von Sportministerin Roxana Maracineanu. Die Verantwortlichen hätten Verantwortung übernommen. "Es war eine Premiere. Und die letzte, hoffe ich", schrieb Maracineanu bei Twitter.

J’adresse mes félicitations à l’arbitre Mehdi Mokhtari ainsi qu’au délégué de la @LFPfr Alain Marseille qui ont pris leurs responsabilités et décidé d’interrompre le match de football entre Nancy et Le Mans pour injures homophobes. C’est une première. Et une dernière, je l’espère — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) 16. August 2019

Nancy-Präsident Jean-Michel Roussier verurteilte die Vorfälle in einem Statement auf der Klub-Website: "Dieser Lieder haben in einem Fußballstadion keinen Platz", sagte der 64-Jährige. Der Fußball könne aber nicht alle Probleme der Gesellschaft lösen, man solle dem Sport also nicht eine größere Rolle zuweisen als er hat.