Azmoun spielte seit Anfang 2022 für die Werkself, kam bislang aufgrund vieler Verletzungen aber nur selten über die Rolle des Jokers hinaus. »Nun kann Sardar seine Klasse in Rom unter Beweis stellen«, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes.

Lukaku wurde bereits in der vergangenen Saison von Chelsea an Inter Mailand verliehen, für das er 14 Pflichtspieltore erzielte. Der Champions-League-Finalist war aber nicht an einer Weiterverpflichtung interessiert.