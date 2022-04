Die Wimbledon-Organisatoren hatten am Mittwoch beschlossen, Spieler wie den russischen Topspieler Daniil Medwedew und die belarussische Vorjahres-Halbfinalistin Aryna Sabalenka wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine auszuschließen .

Tennisspielerin Eva Lys über den Krieg in der Ukraine: »Wir dürfen nicht leiser werden«

WTA-Turnier in Stuttgart: Lys überrascht mit Debütsieg – und fordert klare Positionierung russischer Tennisprofis

Als Reaktion auf Krieg in der Ukraine: Wimbledon schließt russische Athleten aus

Die ATP betonte zudem, dass Spieler aus Russland und Belarus weiterhin unter neutraler Flagge an Turnieren teilnehmen dürfen. »Bisher wurde diese Position auch vom gesamten Profitennis geteilt«, hieß es in dem Statement. Die ATP verurteile die russische Invasion indes »aufs Schärfste« und stehe »solidarisch an der Seite der Millionen unschuldigen Menschen, die von dem Krieg betroffen sind«.

Neben Medwedew dürften allein bei den Männern aus den Top 30 Andrej Rublew, Karen Chatschanow und Arslan Karazew nicht teilnehmen. Bei den Frauen sind es sechs Spielerinnen unter den Top 40. Unter ihnen auch die Weltranglisten-15. Anastasia Pavlyuchenkova, die sich öffentlich gegen die Invasion gestellt hatte.