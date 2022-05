Am Freitagabend kam Schalkes Topstürmer Simon Terodde als Gewinner zum Interview beim TV-Sender Sky. Diesmal hatte der Angreifer S04 in der letzten Minute in Sandhausen zum Sieg geschossen – und damit zurück an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga . Doch Terodde, 27 Saisontreffer, hatte auch etwas verloren: Seine Stimme war weg.

In äußerst hohen Tönen und hörbar heiser versuchte der Schalker zu erklären, wo er sie gelassen lassen, seine Stimme. In der Fankurve beim Feiern womöglich, vielleicht auch in der Kabine, wo er seine Mitspieler angefeuert hatte. Terodde ist nicht nur Torjäger, er ist auch Antreiber, das weiß man jetzt.

Zwei Spieltage vor Saisonende werfen wir einen Blick auf die fünf Aufstiegskandidaten: Was spricht für sie? Und was gegen ihren Aufstieg?

SCHALKE 04

Überraschung: Wer die Tabelle jetzt anführt, ist auch Topfavorit auf den Aufstieg. Schalke hat sich das mit einer starken Serie unter Mike Büskens erarbeitet , zuletzt mit einem Sieg in letzter Minute beim SV Sandhausen , der in der Rückrunde zu den besten Mannschaften gehört und bereits viele Topteams geärgert hat. Dieser Erfolg kann Energie freisetzen. Terodde trifft, wie er will, und er steht stellvertretend für eine Offensive, die mit Marius Bülter noch einen weiteren Torjäger besitzt, der derzeit in guter Form ist. Schalkes Plus ist der Angriff, mit einer soliden Abwehr dahinter stimmt allerdings auch das Gleichgewicht.

Schalke hatte unter Büskens seine ersten fünf Spiele gewonnen, um dann allerdings mit 1:4 gegen Werder Bremen unterzugehen ; vor heimischer Kulisse, mit eigentlich viel Selbstvertrauen. Ganz so gefestigt, wie es derzeit aussieht, ist auch Schalke also nicht. Im nächsten Heimspiel trifft das Team mit St. Pauli auf einen Gegner, der zwar in einem absoluten Formtief hängt (siehe unten), aber nun auch mit dem Mut der Verzweiflung antritt. Das wird unangenehm. Auch der Schlusspunkt der Saison in Nürnberg wird hart. Fest steht: Auch für Schalke könnte bereits eine Niederlage oder Remis dazu führen, dass das Team am Ende nur auf Platz drei steht und in die Relegation muss.

Im Restprogramm warten zwar nicht Schalke, HSV oder Werder, allerdings Fortuna Düsseldorf . Der Gegner mag mit seinem zehnten Platz etwas unscheinbar daherkommen, allein: In den elf Spielen unter Daniel Thioune hat Düsseldorf nie verloren und der Klub ist in diesen Zeitraum gar die zweitbeste Mannschaft der zweiten Liga. Das jedenfalls ist die Qualität, mit der Darmstadt in der Rückrunde Probleme hatte, zu oft unterlaufen Darmstadt auch individuelle Fehler. Mit 24 Gegentreffern gehört die Darmstadt-Defensive zu den schwächeren der Zweitliga-Rückrunde.

Das spricht für Werder Bremen

Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug sind mit 37 Treffern das beste Sturmduo der Liga, und damit sind beide auch der auffälligste Qualitätsbeweis des Bremer Kaders, der mindestens zu den Top Drei der Liga gehört. Es ist schwer vorstellbar, dass die Bremer Mannschaft, die sich so viele Torchancen erspielt, nun in Aue (bereits abgestiegen; 0:6 in Darmstadt untergegangen) oder am letzten Spieltag zu Hause gegen Jahn Regensburg (hat den Ligaverbleib sicher) in ernsthaft große Probleme gerät. Zudem ist die Gesamtentwicklung unter Ole Werner erfolgreich, Werder hat in den 17 Ligaspielen unter Werner 37 Punkte geholt und damit mehr als jedes andere Team.

Das spricht gegen Werder Bremen

Wer in einem so wichtigen Spiel wie am Freitag gegen Kiel 2:0 führt und am Ende 2:3 verliert, kann plötzlich zweifeln. Als Werner das Bremer Team übernommen hat, stand es im Liga-Mittelfeld, es hatte den Impfskandal um Markus Anfang mitgemacht. Aber unter Werner ging es immer nur nach vorn und nun, vor dem 32. Spieltag, stand man ganz oben. Werder hatte etwas zu verlieren – und Werder hat die Tabellenführung verloren. In einem SPIEGEL-Interview zu Beginn der Hinrunde sagte Werner, er müsse erst noch herausfinden, wie seine Mannschaft auf Rückschläge reagiert. Die Pleite gegen Kiel fiel jedenfalls in die Sorte Rückschlag, der härter ausfällt. Werner bekommt nun die Antwort auf seine Frage zum wichtigsten Zeitpunkt der Saison.

Restprogramm: Aue (A), Regensburg (H)

SPIEGEL-Tipp: Werder Bremen steigt direkt auf.

HAMBURGER SV