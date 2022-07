Stunden vor dem Anpfiff ist in der Innenstadt von Manchester noch verhaltene EM-Stimmung. In den Picadelly Gardens ist ein Fanfest aufgebaut. Eine Gruppe Kinder in Schulpullis steht um einen Kickertisch herum, die Mädels der Schulklasse – es ist tatsächlich so, hier wird kein Klischee aufgewärmt – tummeln sich vor allem vor einem Schminkstand.

»Vielleicht ist das ein Fußball-Ding«

Zwei Jungs laufen vorbei, sie tragen T-Shirts trotz leichtem Nieselregen. Der eine sagt zu seinem Begleiter: »Weiß nicht, was das hier ist. Da steht EURO, vielleicht ist das ein Fußball-Ding.« Sie haben keine Ahnung, dass eine EM in ihrem Land, in ihrer Stadt stattfindet. Sie bleiben aber auch nicht stehen, um mehr zu erfahren.