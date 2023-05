Halbfinale der Europa League Glücklose Leverkusener quälen sich gegen AS Rom – und verpassen Endspiel

Immer wieder rannte Bayer an, immer wieder lagen die Spieler der Roma am Boden, spielten auf Zeit und am Ende fehlte auch ein Treffer: Leverkusen konnte die Hinspiel-Pleite gegen den Serie-A-Klub nicht mehr wettmachen.