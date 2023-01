Resilienz, eine neue Stärke: Die neue Weltranglistenzweite, die früher oft mit ihren Nerven zu kämpfen hatte, spielte nicht nur in diesem Finale der Australian Open extrem konstant und fokussiert. In elf Spielen des neuen Jahres hat sie erst einen Satz verloren, das war am Samstag im Endspiel gegen Rybakina. Professionelle Hilfe im mentalen Bereich nimmt die 24-Jährige übrigens nicht mehr in Anspruch, »ich bin meine eigene Psychologin«, sagte Sabalenka einmal lachend am Rande des Turniers. »Ich habe verstanden, dass keiner außer mir selbst mir helfen kann.« Ihre neue mentale Widerstandsfähigkeit war auch im Finale mehrfach zu bestaunen. Am deutlichsten ganz zum Schluss.