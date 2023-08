Erstligist aus Malta holt neun Spieler vom selben Verein

Ein maltesischer Klub hat in einem außergewöhnlichen Massentransfer insgesamt neun Spieler vom ghanaischen Premier-League-Verein Medeama SC verpflichtet. Der Sirens FC, der in Maltas höchster Spielklasse spielt, verpflichtete zwei Verteidiger, zwei Mittelfeldspieler und fünf Stürmer von dem ghanaischen Klub. Die beiden Vereine hätten sich kürzlich geeinigt, würden allerdings keine Vertragsdetails bekannt geben, hieß es in einer Mitteilung.