Ist das wirklich schon so lange her? 25 Jahre nach jenem 1. Mai 1994 sind die Erinnerungen an diesen Tag, der für viele Menschen so viel veränderte, immer noch präsent. Jener Tag, der mehr bedeutete als das Ende einer Ära in der Formel 1. Denn mit Ayrton Senna verstarb nicht nur der vielleicht beste Rennfahrer der Geschichte. Damals ging eine große Persönlichkeit.

"Lewis Hamilton ist der erste und einzige, den ich in etwa auf das gleiche Niveau setzen würde", sagt Gerhard Berger, Sennas Teamkollege in den Jahren 1990 bis 1992 und der beste Freund des Brasilianers in der Formel 1. "Wobei bei mir in der Gesamtbilanz immer noch Ayrton vorne wäre - durch seine Ausstrahlung, sein Charisma."

Als wenige Tage nach dem tödlichen Unfall beim Großen Preis von San Marino in Imola drei Millionen Menschen zum Trauermarsch für Senna die Straßen von São Paulo säumten, war klar, wie sehr neben dem Rennfahrer der Mensch Senna vermisst wurde. Er war eine außergewöhnliche Figur, die in Brasilien überall Spuren hinterlassen hat. Senna war anders als viele Spitzensportler, mit seinen manchmal philosophischen Gedanken zu vielen Dingen auf der Welt, nicht nur zur Formel 1, sondern auch zu Religion und Glauben. Senna verbarg seine Emotionen nicht - und so wirkte er besonders authentisch.

Die Legende lebt Am 1. Mai 1994 verstarb Formel-1-Legende Ayrton Senna auf der Rennstrecke in Imola. 25 Jahre ist das nun her - und der Brasilianer wird nicht nur in seiner Heimat weiterhin verehrt. 1984 war es für Senna - nach den üblichen Karrierestationen im Kart- und Formelsport - in der Formel 1 losgegangen. Der damals 24-Jährige startete für Toleman und konnte zum ersten Rennen mit dem Privatwagen anreisen. Es war der Große Preis von Brasilien in São Paulo. Als Senna in seinem unterlegenen Auto beim sechsten Rennen seiner F1-Karriere in Monaco im strömenden Regen auf den zweiten Platz fuhr, war allen klar, welches Talent da heranwuchs. 1985 wechselte er für drei Jahre zu Lotus und feierte insgesamt sechs Siege. Hier sieht man Senna 1986 vor dem Großen Preis von Spanien in Jerez, den er gewann. Zum dreifachen Weltmeister stieg Senna nach seinem Wechsel zu McLaren auf. Insgesamt fuhr der für seine unangestrengte Fahrweise sowie seinen Instinkt, Wagemut und Perfektionismus gehuldigte Senna 161 Rennen, stand 65 Mal auf der Pole Position und feierte 41 Rennsiege. Weltmeister wurde er 1988, 1990 und 1991. Im Fahrerlager und in der insgesamt sehr glamourösen Formel-1-Welt wurde Sennas Aufstieg nicht nur wohlwollend beobachtet. Der Brasilianer war religiös, betonte seine besondere Beziehung zu Gott, las vor Rennen in der Bibel - und zog sich gerne in seine Heimat zurück, um den Glamour hinter sich zu lassen. Sennas großer Rivale war Alain Prost, der 1988 und 1989 an seiner Seite bei McLaren und später im Ferrari und im Williams gegen Senna fuhr. Zu dieser Rivalität gehörten viele direkte Duelle, öffentliche Streitigkeiten, Kollisionen auf den Strecken - und am Ende eine versöhnliche Geste von Senna, als er in Prosts letztem Karriererennen bei der Siegerehrung den zweitplatzierten Franzosen zu sich auf die oberste Stufe des Podests holte. Ganz anders war das Verhältnis zu Gerhard Berger. Der Österreicher war nach Prost drei Jahre lang Sennas Teamkollege bei McLaren und zwischen den beiden entwickelte sich eine Freundschaft. Sennas Ruhm in Brasilien hatte viel mit seinem Verhalten im Privatleben zu tun. Der globale Star kehrte immer wieder in seine Heimat zurück, betonte, wie wichtig ihm dieser Rückzugsort sei und wurde von Fans, Journalisten, Kollegen aber auch von seinen Angestellten im Strandhaus in São Paulo für sein respektvolles Verhalten geschätzt. Zum privaten Senna gehörte seine Leidenschaft fürs Fliegen. Er flog mit Privatjet zu den Formel-1-Rennen und steuerte in Brasilien seinen Hubschrauber, hier im Todesjahr mit Lebensgefährtin Adriane Galisteu an seiner Seite. Das Rennwochenende in Imola 1994 ging als eines der schmerzlichsten in die Formel-1-Geschichte ein. Im ersten Training überlebte Rubens Barrichello einen schweren Unfall nahezu unverletzt. Der österreichische Pilot Roland Ratzenberger verunglückte im Abschlusstraining tödlich. Unter diesen Eindrücken ging Senna ins Rennen, hier kurz vor dem Start. Nach Ratzenbergers Tod hatte Senna noch am Morgen des Renntags mit Fahrerkollegen über die Notwendigkeit diskutiert, die Sicherheit in der Formel 1 zu verbessern. Im Rennen verunglückte Senna in der Tamburello-Kurve, hier eine Aufnahme knapp zwei Wochen vor dem Unfall. Die Ursachen sind bis heute nicht geklärt, Senna fuhr mit einer Geschwindigkeit von über 300 km/h frontal gegen eine Mauer. In den folgenden Minuten konnte die Sportwelt zuschauen, wie Senna aus dem Wrack geborgen und mit einem Hubschrauber abtransportiert wurde. Der heutzutage zeitgemäße Opferschutz in medialer Berichterstattung war damals noch nicht üblich. Das Rennen war nach Sennas Unfall abgebrochen, knapp 40 Minuten später aber wieder gestartet worden. Es gewann der spätere Weltmeister Michael Schumacher (r.) vor Nicola Larini. Bei der Siegerehrung hieß es noch, Senna sei in kritischem Zustand. Zwei Stunden später wurde die Nachricht von Sennas Tod bekanntgegeben. Seitdem hat sich der Sicherheitsaspekt in der Formel 1 entscheidend verbessert. Bei einem Trauerzug vor Sennas Beerdigung sollen bis zu drei Millionen Menschen auf den Straßen São Paulos versammelt gewesen sein. Den Sarg trugen Alain Prost (v.l.), Emerson Fittipaldi, Rubens Barrichello und Gerhard Berger. Bis in die Gegenwart ist Senna bei Formel-1-Rennen in Brasilien allgegenwärtig. Hier hält ein Fan im Jahr 2014 einen Helm im typischen Senna-Design hoch. Sennas Grab in São Paulo wird noch häufig besucht - ganz besonders am Todestag, wie auf diesem Bild vor fünf Jahren. Auf dem Grabstein steht: "Nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen." In Imola steht auf der Innenseite der Tamburello-Kurve das berühmte Senna-Denkmal. Der Ayrton-Senna-Platz in São Paulo: Im Zentrum steht eine 2,5 Tonnen schwere Bronzestatue, auf der ein Zitat von Senna zu lesen ist: "Ich habe keine Idole. Ich bewundere lediglich harte Arbeit, Hingabe und Kompetenz." Apropos Senna-Zitate: Ein Wandgemälde, ebenfalls in São Paulo, wird mit folgenden Sätzen begleitet: "Jeder Fahrer hat ein Limit. Meins ist etwas höher." Seit 2017 wird in Rio de Janeiro "Ayrton Senna, das Musical" mit Schauspieler Hugo Bonemer in der Hauptrolle aufgeführt. Wer in Europa Formel-1-Rennen besucht, kann Fanartikel von Ayrton Senna erwerben. Auch 25 Jahre nach seinem Tod strahlt der vermeintlich beste Fahrer der Formel-1-Historie eine ganz besondere Aura aus.

Die absolute Perfektion war immer sein Ziel gewesen. Der Aufstieg an die Spitze, die 41 Siege und die drei WM-Titel waren die logische Konsequenz. "Bei ihm waren keine Schwachpunkte zu finden", erinnert sich Berger an die gemeinsame Zeit. "Und wenn ich heute zurückdenke, fällt mir immer noch keiner ein. Er war sympathisch, er hatte Charme, er war fleißig, er war diszipliniert und er war schnell."

Seine Geradlinigkeit und der fanatische Gerechtigkeitssinn, gepaart mit einer tiefen Sensibilität, das war eine Kombination an Charaktereigenschaften, die Senna große Beliebtheit einbrachte, ihm in der Formel 1 allerdings auch Probleme bereiteten. Die Auseinandersetzungen mit seinem Rivalen Alain Prost oder mit dem damaligen Fia-Präsidenten Jean-Marie Balestre, sie waren eine Folge dieser Mischung aus Verletzlichkeit und Härte. "Schlimmer als eine Niederlage ist es, betrogen zu werden. Eine sportliche Niederlage kann einen sogar besser machen, betrogen zu werden aber ist unakzeptabel", lautete Sennas Standpunkt - und davon rückte er in keiner Konfrontation ab.

Viele Brasilianer wissen, wo sie an Sennas Todestag waren

Abseits der Rennstrecken war es Senna wichtig, für seine Heimat zu kämpfen. Er war stolzer Brasilianer und hegte schon zu Beginn seiner Karriere den Wunsch, weniger privilegierten Landsleuten zu helfen. In den letzten Lebensjahren hatte er angefangen, sich stärker zu engagieren, seine Möglichkeiten und seinen Einfluss zu nutzen, um vor allem Kindern und Jugendlichen aus den ärmsten Gesellschaftsschichten zu helfen.

"Die Reichen können nicht weiter wie auf einer Insel in einem Meer der Armut leben", kritisierte Senna einmal die Situation in seinem Heimatland. Kein Wunder, dass ihn die Menschen dort so liebten und ihn heute noch verehren. Viele Brasilianer wissen noch ganz genau, wo sie an dem Tag waren und was sie gerade taten, als sie von Sennas Tod erfuhren. Es war ein Verlust, der für seine Landsleute mehr war als nur der Verlust eines Sportidols. Senna hatte ihnen Hoffnung, Freude, aber auch Stolz auf ihr Land gegeben - trotz aller sonstigen Probleme und Miseren.

Seinem Wunsch, bedürftigen Kindern und Jugendlichen zu helfen, wird auch heute noch entsprochen. Durch die "Ayrton-Senna-Foundation", eine Stiftung, deren Grundlagen er noch selbst legte und die von seiner Schwester Viviane, einer Kinderpsychologin, geführt wird. Dort werden laut Selbsterklärung inzwischen jährlich etwa 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche unterstützt und in verschiedensten Projekten in 16 brasilianischen Bundesstaaten gefördert. Außerdem arbeitet die Stiftung auch im wissenschaftlichen Bereich, in der Ausbildung von Erziehern, um bessere Grundlagen für die Benachteiligten der Gesellschaft zu schaffen.

Sennas Schwester zeigt sich mit Präsident Bolsonaro

Kritik gab es allerdings, als sich Viviane Senna im vergangenen Jahr im brasilianischen Wahlkampf stark in die Nähe des rechtsextremen Jair Bolsonaro begab. Da sei Sennas Name für etwas missbraucht worden, das er selbst nie gutgeheißen hätte, waren sich in Brasilien viele einig. Bolsonaro hat die Wahl gewonnen, durch Brasiliens Gesellschaft geht seitdem ein tiefer Riss.

Berger glaubt, dass "Ayrton heute wahrscheinlich Präsident von Brasilien wäre", auch wenn er damals immer betonte, nie in die Politik gehen zu wollen. Senna habe Wert daraufgelegt, Gutes zu tun, "und er hat nicht nur geredet, sondern die Dinge umgesetzt."

Ayrton Senna hat Menschen auf der ganzen Welt inspiriert, er hat etwas bewirkt, hat etwas verändert in den Köpfen vieler Menschen, ob sie ihn nun persönlich gekannt oder auch nur aus der Distanz verehrt und geliebt haben. Und er blieb praktisch allen, die irgendwann einmal mit ihm zu tun hatten, gerade auch in scheinbar untergeordneten Positionen, durch seine Menschlichkeit, seinen respektvollen Umgang mit ihnen im Gedächtnis. Bis heute, 25 Jahre nach seinem Tod.

Die Autorin ist seit 1982 als Journalistin in der Formel 1 tätig, führte viele Gespräche mit Ayrton Senna und wollte 1994 gemeinsam mit ihm ein Buch herausbringen. Nach seinem Tod ist daraus die Biographie "Ayrton Senna - seine Siege, sein Vermächtnis" entstanden. Bis heute hält Karin Sturm Kontakt zu Sennas Familie.