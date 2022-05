Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Die 33-jährige Abwehrspielerin will im Oktober ihr Masterstudium in Sportbusiness abschließen und plant, danach im US-Frauenfußball zu arbeiten, wird sie in einem Interview in der »Frankfurter Rundschau« zitiert. Weitere Details nannte sie zunächst nicht.