Bakery Jatta hat sich erstmals in eigener Sache zu Wort gemeldet. Der Profi des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV bedankte sich bei Verein und Fans für die Unterstützung, die er in den vergangenen Wochen erfahren habe.

Jatta war in Medienberichten verdächtigt worden, er habe in Deutschland nach seiner Flucht aus Gambia falsche Angaben über Name und Alter gemacht. Das Bezirksamt Hamburg-Mitte hatte jedoch seine Ermittlungen nach erneuter Prüfung des Falls eingestellt, weil es keine Hinweise auf falsche Angaben gegeben habe. In diesen Wochen hatte sich der Profi selbst nicht zu Wort gemeldet.

"Viele haben mich gefragt, ob ich nicht etwas sagen oder tun wolle gegen all diese Berichte und die Hexenjagd. Meine einfache Antwort, warum ich mich nicht dagegen wehren wollte: Ich bin nicht wie diese Leute", schrieb er auf seinem Instagram-Account. Gleichzeitig machte er deutlich, dass ihn die vergangenen Wochen massiv belastet hätten. So war er beim Gastspiel des HSV in Karlsruhe von den dortigen Fans durchgehend ausgepfiffen worden: "Die Dinge, die ich in Karlsruhe erlebt habe: ich kann euch sagen, dass dies bei Weitem das schlimmste Gefühl war, das ich je hatte", schrieb er.

Auf die Vorwürfe selbst ging Jatta in seinem Posting nicht explizit ein. Stattdessen bedankte er sich auch bei U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz, der erwogen hatte, Jatta in Zukunft zu nominieren.