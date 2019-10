Nominierte für den Ballon d'Or Die Bundesliga ist nur bei den Talenten top

Marc-André ter Stegen und Dzsenifer Marozsán dürfen sich in diesem Jahr als einzige Deutsche Hoffnungen auf die Trophäe des Ballon d'Or für den weltbesten Fußballer und die weltbeste Fußballerin machen. Bei den Männern ist der Nationalkeeper vom FC Barcelona einer von 30 Nominierten, die es auf die Liste der französischen Fachzeitschrift "France Football" geschafft haben. Die Übersicht bei den Frauen mit Nationalspielerin Marozsán umfasst insgesamt 20 Namen.

Während die Bundesliga bei den Männern nur durch Robert Lewandowski vom FC Bayern vertreten ist, stellt der FC Liverpool, Champions-League-Sieger und Premier-League-Zweite des Vorjahres, mit sieben Spielern die stärkste Klubfraktion (Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Alisson, Roberto Firmino, Sadio Mané, Mohamed Salah und Georginio Wijnaldum).

15 der 30 Nominierten spielen in der Premier League, sieben in der spanischen Primera División, drei in Italien und jeweils zwei in den Niederlanden und Frankreich. Eingerechnet sind bereits Wechsel im vergangenen Sommer. Die Niederlande ist mit fünf Kandidaten die am häufigsten vertretene Nation.

Vorjahressieger Modric fehlt

Angeführt wird die Liste wie üblich von den favorisierten Rekordpreisträgern Cristiano Ronaldo und Lionel Messi (beide siegten jeweils fünfmal). Nicht mit dabei ist dagegen der kroatische Vorjahressieger Luka Modric (Real Madrid).

Die Gewinner des Goldenen Balls von "France Football" werden von Fachjournalisten aus aller Welt bestimmt, die Sieger werden am 2. Dezember bei einer Zeremonie in Paris bekanntgegeben. Vergeben wird die traditionsreiche Trophäe bereits seit 1956. Zwischen 2010 und 2015 fand die Wahl aufgrund eines Deals mit "France Football" unter dem Dach des Weltverbandes Fifa statt und ersetzte die Wahl zum Weltfußballer des Jahres. Seit 2016 wird der Preis wieder in Eigenregie von "France Football" verliehen. Die Fifa vergibt parallel ihren eigenen Preis, den "Fifa The Best"-Award.

Bei der "Fifa the Best"-Wahl Ende September gewann Messi vor Ronaldo und van Dijk. Liverpool-Kapitän van Dijk hatte zuvor die Wahl zu Europas Fußballer des Jahres gewonnen.

Auf den Spuren von Kylian Mbappé

Die Auszeichnung des Ballon d'Or bei den Frauen endete bei seiner Premiere im vergangenen Jahr in einem Affront: Die norwegische Gewinnerin Ada Hegerberg wurde nach ihrer Rede von Moderator Martin Solveig gefragt, ob sie mit dem Hintern wackeln könne. Auf den Twerking-Spruchreagierte Hegerberg mit einem verächtlichen "No!", in den sozialen Medien löste Solveigs Aktion große Empörung aus.

Immerhin bei der sogenannten "Kopa Trophy", mit der "France Football" den besten Spieler unter 21 Jahren kürt, ist die Bundesliga besser vertreten als bei der Weltfußballer-Wahl. Mit Kai Havertz, Offensivspieler von Bayer Leverkusen und Borussia Dortmunds Jadon Sancho (England) stehen zwei Bundesliga-Profis auf der Liste der zehn nominierten Toptalente. Neben Havertz und Sancho sind das: Joao Félix (Atletico Madrid), Moise Kean ( FC Everton), Samuel Chukwueze (FC Villareal), Kan-In Lee ( FC Valencia), Matthjis De Ligt (Juventus), Vinicius Junior (Real Madrid), Matteo Guendouzi (FC Arsenal) und Andriy Lunin (Real Valladolid). Im vergangenen Jahr, dem ersten Jahr der Auszeichnung, gewann Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain die Trophäe.

Auch die italienische Sportzeitung "Tuttosport" kürt jährlich den besten U21-Spieler. Die sogenannte "Golden Boy"-Auszeichnung erhielt im vergangenen Jahr Matthijs de Ligt von Ajax Amsterdam (heute Juventus). Unter den von "Tuttosport" in diesem Jahr Nominierten befinden sich ebenfalls Havertz und Sancho darüber hinaus aber noch zwei weitere Bundesligaspieler: Alphonso Davies vom FC Bayern sowie Dejan Joveljic von Eintracht Frankfurt.