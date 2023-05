Glücksspielwerbung im Fußball Tipico verzockt sich

»Man muss rasch handeln können«

Füchtenschnieder beobachtet zahlreiche ähnliche Verstöße, denen ihr Verein aber nicht allen nachgehen könne. Deshalb fordert sie, dass die Bundesländer neben der gemeinsamen Behörde auch eine zivilrechtliche Organisation, etwa eine Ombudsstelle zum Thema Glücksspiel einrichten. »Die Länder haben sehr hohe Einnahmen aus dem Glücksspiel«, sagt sie, »aber um den Markt in den Griff zu bekommen, muss man rasch handeln können und die nötigen Finanzmittel haben, um nötigenfalls auch teure Gerichtsverfahren zu finanzieren«. Bei ihr werde so etwa aus Spenden finanziert.

So ist keineswegs sicher, ob Organisationen wie der Fachverband oder auch deutsche Behörden ihre finanziellen Ansprüche künftig gegen Wettanbieter in Malta noch durchsetzen können. Die dortige Regierung plant, die Vollstreckung ausländischer Urteile auch aus der EU gegen in Malta lizenzierte Glücksspielanbieter zu verbieten. Das soll diese mutmaßlich vor allem gegen die wachsende Zahl von Forderungen von Spielern aus Deutschland und Österreich schützen, die verlorene Einsätze zurückverlangen.