2019 war er als hoffnungsvolles Sturm-Talent vom Hamburger SV nach München gewechselt, blieb aber weit hinter den Erwartungen zurück. Er bestritt kein Bundesliga-Spiel und wurde vorwiegend in der zweiten Mannschaft eingesetzt. In der vergangenen Saison hatten die Bayern ihn bereits an Holstein Kiel ausgeliehen. Dort kam Arp auf 23 Zweitliga-Einsätze, in denen er zwei Tore erzielte.

Frankfurts Ilsanker vor Wechsel nach Italien

Stefan Ilsanker steht kurz vor einem Wechsel von Eintracht Frankfurt zum italienischen Erstligaabsteiger CFC Genua. Der 33 Jahre alte Österreicher, der mit der Eintracht vor wenigen Wochen die Europa League gewonnen hatte, absolvierte in Genua bereits den Medizincheck.