Die automatische Ablehnung sei wohl erfolgt, weil Xavi in seiner Zeit als Spieler des Klubs Al Sadd in Katar zwischen 2015 und 2019 mehrmals mit dem Verein auch in Iran war, wie »Mundo Deportivo« schrieb. Der 42-Jährige hatte seine Spielerkarriere 2019 beendet und war dann Trainer von Al Sadd geworden, bevor er im vergangenen November zum FC Barcelona wechselte. Er folgte in Barcelona auf Ronald Koeman.