+++ Transferticker +++ Frankfurt bestätigt Verhandlungen über Transfer von Bas Dost

(FAST) PERFEKTE TRANSFERS

Frankfurt will Dost

Eintracht Frankfurt steht kurz vor der Verpflichtung des niederländischen Stürmers Bas Dost. Wie der Klub am Samstagabend mitteilte, befinde man sich in "aussichtsreichen Verhandlungen". Für einen Transfer des 30-Jährigen von Sporting Lissabon seien aber noch Details zu klären. Erst nach dem Wochenende könne daher Vollzug vermeldet werden, hieß es auf der Homepage der Eintracht. Dost werde bereits nicht mehr zum Sporting-Kader für das portugiesische Ligaspiel am Sonntag gegen Braga gehören. Sein Vertrag in Lissabon läuft eigentlich noch bis 2021, über die mögliche Ablösesumme machte die Eintracht keine Angaben.

Dost spielte von 2012 bis 2016 für den VfL Wolfsburg und wurde mit den Niedersachsen 2015 DFB-Pokalsieger. 2017 wurde er für Sporting mit 34 Treffern Torschützenkönig in Portugals höchster Spielklasse. Europa-League-Halbfinalist Frankfurt ist nach dem Fortgang von Luka Jovic zu Real Madrid und Sébastien Haller zu West Ham United auf der Suche nach Verstärkungen für den Angriff.

GERÜCHTE

Lichtsteiner vor Unterschrift in Augsburg

Der FC Augsburg steht dem "Kicker" zufolge vor der Verpflichtung von Verteidiger Stephan Lichtsteiner. Demnach soll der 35-jährige Schweizer als neuer Rechtsverteidiger kommen. Der 105-malige Nationalspieler spielte unter anderem für Lazio Rom und Juventus Turin. Zuletzt war der Champions-League-erfahrene Lichtsteiner für den FC Arsenal aktiv, dort war sein Vertrag im Juli aber ausgelaufen. Er wäre also ablösefrei zu haben.

Die Augsburger sind seit der Rückkehr von Jonathan Schmid zum SC Freiburg auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger. Laut "Kicker" soll Lichtsteiner mit seiner Erfahrung die verjüngte Augsburger Mannschaft stabilisieren. Zum Saisonstart in der Bundesliga hatte der FCA am vergangenen Samstag 1:5 in Dortmund verloren.