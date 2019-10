Bastian Schweinsteiger Der letzte Triumph einer übervollen Karriere

Es ist das Eine, eine Fußballkarriere erfolgreich zu spielen. Etwas ganz Anderes ist es, sie erfolgreich zu beenden. Daran scheiterten schon viele. Und vielleicht erkennt man erst dann, wer wirklich ein Großer war.

Bastian Schweinsteiger ist nun kein Fußballprofi mehr. Mit 35 hat der ehemalige Bayern-Spieler und Weltmeister von 2014 offiziell seine Laufbahn beendet. Das kam nicht überraschend. Manch einer mag bei dieser Meldung eher davon überrascht gewesen sein, dass Schweinsteiger bis zum Sonntag immer noch für Geld Fußball spielte.

Für Chicago Fire in der US-amerikanischen Profiliga MLS lief er seit 2017 auf - erst als Sechser vor der Abwehr wie zu alten Zeiten, dann irgendwann als Innenverteidiger. Es war das Ende einer Reise. Von der Außenbahn, auf der er noch bei der WM 2006 hoch- und runtersauste, über das Epizentrum des Spiels, in das ihn Louis van Gaal bei den Bayern beordert, bis hinein in die Abwehrreihe. Da muss man weniger laufen. Schon Lothar Matthäus war von vorn nach hinten gewandert bis zum Libero. Und in einer Reihe mit Matthäus steht Schweinsteiger in der Galerie der deutschen Fußballhelden.

Eigentlich hatte Schweinsteiger seine sportliche Laufbahn schon 2017 beendet. Es war eine Entscheidung für das Privatleben und gegen den Spitzenfußball, als er von Manchester United in die USA wechselte - zum damals schlechtesten Klub der MLS. Jahrelang hatte er Schlagzeilen in Deutschland geliefert. Nun suchte er mit 32 Jahren die Abgeschiedenheit in der Fußballprovinz und die Anonymität bedingt durch das Desinteresse eines großen Teils des amerikanischen Publikums für den Fußball. Er spielte, er heiratete, er wurde Vater.

Deutschland war an Schweinsteiger stets besonders interessiert. Weil er die großen Storys lieferte - von großen Siegen und großen Niederlagen. Seine Karriere war übervoll an Geschichten: Die vom kecken Münchner Emporkömmling, der seiner Cousine nachts den Bayern-Pool zeigen wollte. Die vom blondierten Posterboy, der mit seinem Kumpel Lukas Podolski die WM 2006 aufmischte. Die vom "Chefchen" mit der fehlenden Führungsqualität, der sich mit einem Boulevard-Reporter bekriegte. Und dann natürlich die vom großen Leidensmann des deutschen Fußballs, der am Ende aber trotzdem triumphierte.

Auch durch das Scheitern zur Legende

Sein Elfmeter-Fehlschuss im Champions-League-Finale 2012, in seiner Stadt München, wo sie ihn "Fußballgott" nannten. Allein darüber könnte man einen Roman schreiben. Dann die Auferstehung mit dem gewonnenen Triple ein Jahr später.

Auch bei der Nationalmannschaft standen vor den großen Erfolgen große Niederlagen. Nach dem Halbfinal-Aus gegen Italien bei der EM 2012 standen Schweinsteiger und seine Generation unter dem Verdacht, zu versagen, wenn es wirklich erst wird. 2014 bewies er das Gegenteil. Im WM-Finale gegen Argentinien wurde er mehrfach gefoult. Er blutete, er litt hinein in die deutschen Wohnzimmer, aber er stand immer wieder auf. So wurde er zur Ikone des Triumphs von Rio.

Dass er zwei Jahre später auch zur tragischen Figur mutierte, als er im EM-Halbfinale gegen Frankreich einen Handelfmeter verursachte und so das Ende der deutschen Titelträume einleitete, ist ein weiteres Kapitel dieser geschichtenprallen Karriere. Zur Legende wird man vielleicht nicht allein durchs Gewinnen, sondern auch durchs Scheitern. Oliver Kahn hat darüber Bücher geschrieben.

Acht deutsche Meisterschaften, sieben Pokalsiege, das Triple 2013, der WM-Titel 2014, den FA-Cup-Sieg, Super-Cup-Gewinn, 121 Länderspiele für den DFB. Nur Matthäus (150), Miroslav Klose (137) und Podolski (130) schafften mehr. Und auch international erreichte Schweinsteiger Bestwerte.

38 - Kein Spieler kam bei Welt- und Europameisterschaften öfter zum Einsatz als @BSchweinsteiger. Legende. @DFB_Team pic.twitter.com/0Qt453SDcd — OptaFranz (@OptaFranz) October 8, 2019

All die Geschichten, all die Erfolge hat Schweinsteiger abgestreift, als er 2017 in die USA und damit in die fußballerische Belanglosigkeit wechselte. Er war da schon ein 32-Jähriger im Körper eines 42-Jährigen. Bei Manchester United hatte er ein Jahr lang kaum gespielt. Die Jahre des Raubbaus am eigenen Körper ließen Schweinsteiger rosten wie eine Heldenstatue, die jemand ins Wasser gestellt hat.

Der Spitzenfußball lässt seine Ikonen kaum in Würde altern. Schweinsteiger hat es geschafft, indem er sich ihm entzog und trotzdem weiterspielte - für sich selbst. Nie tat er so, als wäre für ihn Größeres angemessen. Nie meldete er sich mit Ratschlägen oder Kommentaren zum aktuellen Fußball-Geschehen zu Wort, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Er spielte einfach - und schien damit glücklich zu sein.

Den eigenen Bedeutungsverlust muss man aushalten können. Schweinsteiger konnte das. Vielleicht war das sein letzte Triumph als Spieler.