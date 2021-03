Fußball-Bundesliga Völler hört 2022 bei Bayer auf – lässt aber Hintertür offen

Er ist seit über 20 Jahren im Klub: Seinen Vertrag als Geschäftsführer in Leverkusen will Rudi Völler nächstes Jahr auslaufen lassen. Eine Rückkehr in anderer Funktion schloss er jedoch nicht aus.