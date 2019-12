Leverkusens Aus in der Champions League Zufrieden in der Niederlage

Beim dritten Flitzer wurde es Cristiano Ronaldo zu viel. Er schüttelte den Mann ab, der ihm nach dem Abpfiff euphorisch an den Hals gesprungen war, und gestikulierte wütend. Der erste Fan, der es aufs Spielfeld geschafft hatte, durfte Ronaldo noch umarmen, beim zweiten duckte sich der Portugiese schon weg. Ein anderer schaffte es gar nicht auf den Rasen, weil er beim Sprung über das Dach der Trainerbank stürzte.

Spieler, die einen solchen Hype in einem Fußballstadion auslösen, kommen nur selten nach Leverkusen. Als Lionel Messi 2012 mal da war, stritten die Bayer-Spieler schon zur Pause um sein Trikot, 2015 kam erneut der Argentinier, nun also Ronaldo. Viele Trikots mit der Nummer sieben waren zu sehen, ein kleiner Junge mit Juventus-Mütze imitierte auf dem Weg zum Stadion den Torjubel des Angreifers. Später folgten die Flitzer.

Jetzt aber wird Leverkusen wieder eine Weile auf die ganz großen Stars warten müssen. Denn nach dem 0:2 (0:0) gegen Juventus - und ohnehin durch Atléticos Sieg im Parallelspiel gegen Lokomotive Moskau - ist Bayer aus der Champions League ausgeschieden und wird ab Februar in der Europa League antreten.

Vier Punkte beträgt Leverkusens Rückstand auf Platz zwei. Er geht vor allem auf die Niederlagen in den ersten drei Spielen zurück. Es folgten zwar bessere Leistungen und Siege gegen Atlético und Lokomotive. Aber gefühlt hatte schon die Auftaktheimniederlage gegen die Moskauer das Aus besiegelt.

Juventus mit B-Defensive

Nach dem Schlusspfiff gegen Juve betonten Spieler wie Verantwortliche die Stärke des Gegners, waren stolz auf die eigene Leistung. "Wir können uns nichts vorwerfen, außer dass wir zwei Gegentore kassiert haben", sagte Abwehrspieler Aleksandar Dragovic. Rudi Völler, Geschäftsführer Sport, sagte, das Team habe "sehr gut dagegengehalten in der ersten Hälfte", Juventus sei "einfach eine klasse Mannschaft". Trainer Peter Bosz zeigte sich "enttäuscht" vom Ergebnis, nicht aber von der Leistung "gegen eine Mannschaft dieser Qualität."

Zufriedenheit in der Niederlage. Die Sätze erinnerten stark an die Dortmunder Erklärungen nach der Pleite beim FC Barcelona.

Dabei waren die Gäste angesichts des sicheren Gruppensiegs nicht in Bestbesetzung angetreten, vor allem in der Abwehr. Trainer Maurizio Sarri tauschte seine komplette Viererkette aus. Die Innenverteidiger Merih Demiral und Daniele Rugani kamen vor dem Spiel gemeinsam auf drei Einsätze in der laufenden Saison. Rechtsverteidiger Danilo spielte in der Liga zuletzt kaum eine Rolle. Linksverteidiger Mattia De Sciglio ist eigentlich zweite Wahl hinter Alex Sandro.

Doch auch gegen die B-Defensive blieb Bayer alles in allem harmlos. Keine Ausnahme: Von den fünf Leverkusener Treffern in dieser Champions-League-Saison fielen drei durch Eigentore. In der Bundesliga aber will Leverkusen seinen Lauf von vier ungeschlagenen Spielen fortsetzen. Dass die Fans schon während der Juve-Partie gedanklich nicht nur bei Ronaldo waren, sondern auch beim Spiel am Samstag in Köln, zeigte ein Banner in der Fankurve. Dort stand: "Holt euch den Derbysieg."

Bayer Leverkusen - Juventus 0:2 (0:0)

0:1 Ronaldo (75.)

0:2 Higuaín (90.+2)

Leverkusen: Hradecky - L. Bender, Dragovic, S. Bender, Sinkgraven - Bellarabi (66. Bailey), Demirbay (65. Baumgartlinger), Aránguiz, Diaby - Havertz, Alario (82. Volland) Juventus: Buffon - Danilo, Demiral, Rugani, de Sciglio - Cuadrado (90. +3Muratore), Pjanic, Rabiot (85. Matuidi) - Bernardeschi (66. Dybala) - Higuaín, Ronaldo Schiedsrichter: Bastien (Frankreich)

Gelbe Karten: keine

Zuschauer: 20.000