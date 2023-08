Der nicht geheime Geheimfavorit: Dass Bayer Leverkusen in dieser Saison eine gute Rolle spielen wird, war allgemein erwartet worden. Nahezu alle Experten, oder die sich dafür halten, tippten Leverkusen als Überraschungsteam, als Mannschaft, die womöglich sogar den Bayern gefährlich werden könnte. Man hörte diese Prognose so oft, dass sie schon dröge wurde. Auch der SPIEGEL tippte Leverkusen vor der Saison auf Platz zwei. Aber was soll man sagen, einen Sieg gegen RB Leipzig und eine Machtdemonstration in Gladbach später scheint es so, als könnte Leverkusen wirklich zumindest wieder in altbekannte Vizekusen-Sphären vorstoßen.