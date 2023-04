Leverkusen ist der letzte deutsche Vertreter in der laufenden Europapokalsaison. Acht Bundesligisten waren in Champions League (fünf Teams), Europa League (zwei Teams) und Conference League (ein Team) angetreten. Leverkusen war in der Königsklasse gestartet, stieg dann aber in die Europa League ab.

Das bislang letzte Mal stand Bayer vor mehr als 20 Jahren in einem Europapokal-Halbfinale. 2002 setzten sich die Deutschen in der Champions League gegen Manchester United durch. Im Endspiel unterlag Bayer dann Real Madrid. 1988 hatten die Leverkusener den Uefa-Cup, den Vorgänger der Europa League, gewonnen.