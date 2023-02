Strafstoß verschossen, Rote Karte, Elfmetertor kassiert Leverkusen verliert gegen Mainz und rutscht ins Niemandsland der Bundesliga ab

In der Europa League muss Leverkusen um das Weiterkommen bangen, in der Bundesliga gerät Bayer ins Hintertreffen. In einem rasanten Spiel gegen Mainz scheiterte das Team an den Nerven und vom Elfmeterpunkt – mal wieder.