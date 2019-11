Ein Sieg mit zwei Toren Unterschied musste gegen Lokomotive Moskau her - und Sven Bender sowie Loks Rifat Zhemaletdinov haben dafür gesorgt. Bayer Leverkusen hat in Moskau 2:0 (1:0) gewonnen und sich damit mindestens Platz drei in der Champions-League-Gruppe D und damit den Einzug in die K.o.-Runde der Europa League gesichert. Leverkusen ist wegen des gewonnenen Direktvergleichs trotz der 1:2-Heimniederlage vom russischen Pokalsieger nicht mehr zu verdrängen.

Dabei waren es die Hausherren, die von Anpfiff an Druck aufbauten, gerne über die linke Seite, und immer wieder über Anton Miranchuk. Bereits nach sieben Minuten landete der Ball erstmals im Tor. Der Treffer aber wurde nicht gegeben, da Schütze Aleksey Miranchuk beim Pass von Bruder Anton im Abseits gestanden hatte. Kurz darauf hielt Bayer-Keeper Lukas Hradecky den Ball kurz vor der Linie fest, nachdem ihm der Distanzschuss zuvor noch weggerutscht war (10.).

Im Gegenzug war es Lok-Keeper Guilherme, der hinter sich greifen musste, weil mit Zhemaletdinov der eigene Mann den Ball nach einer Ecke mit dem Knie unfreiwillig ins Tor lenkte. Zu diesem Zeitpunkt waren drei von vier Champions-League-Toren für Leverkusen vom Gegner erzielt worden. Eine Bilanz, die Bender kurz nach Wiederanpfiff verbesserte, als er nach einer Ecke volley ins rechte obere Eck traf (54.).

Ohnehin präsentierte sich Bayer nach der Pause sicherer, sowohl in der Abwehr, die in der ersten Hälfte noch fahrig agierte, als auch vor dem Tor. Der Sieg in Moskau war der zweite Erfolg in Folge nach drei Niederlagen zum Start in der Königsklasse.

Lokomotive Moskau - Bayer Leverkusen 0:2 (0:1)

0:1 Zhemaletdinov (11., Eigentor)

0:2 Sven Bender (54.)

Moskau: Guilherme - Ignatiew, Corluka, Höwedes, Ribus - Kritschowiak, Barinow - Schemaletdinow (65. Kulikow), Anton Mirantschuk - Aleksei Mirantschuk, Eder (78. Smolow)

Leverkusen: Hradecky - Retsos, Tah, Sven Bender, Wendell - Aranguiz, Demirbay (90. Lars Bender) - Bellarabi (77. Alario), Diaby - Volland, Bailey (46. Baumgartlinger)

Schiedsrichter: Oliver (England)

Gelbe Karten: Höwedes, Ignatiew, Corluka, Barinov / Wendell

Zuschauer: 25.757