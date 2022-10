Und weiter lief vieles gegen Bayer. In der 16. Minute hatte der Schiedsrichter nach einem Foul an Mitchell Bakker und nach Begutachtung des Videobeweises Elfmeter für Bayer entschieden. Kerem Demirbay trat an und scheiterte am Costa. Zehn Minuten später erstickte der Jubel nach dem vermeintlichen Ausgleich durch Amine Adli, weil der Ball von Patrik Schick noch mit der Hand abgefälscht worden war. Das Tor wurde wieder aberkannt, es blieb beim 0:1 zur Pause.