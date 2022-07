Lewandowski hatte zuvor das Verhalten der Verantwortlichen des FC Bayern in den Wochen vor seinem Wechsel zum FC Barcelona kritisiert. Das sei »viel Politik« gewesen, sagte der Pole in einem Interview des US-Senders ESPN. Darin hatte der 33-Jährige den FC Bayern in Bezug auf das angebliche Werben um den Dortmunder Erling Haaland der Lüge bezichtigt. »Einige Leute« hätten ihm in diesem Zusammenhang »nicht die Wahrheit gesagt« und später »bullshit« über ihn erzählt. Haaland war am Ende zu Englands Meister Manchester City gewechselt.