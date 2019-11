Rätsel um die Trainersuche beim FC Bayern München: Der "Bild"-Zeitung hatte der Verein am Donnerstag mitgeteilt "Arsène Wenger hat Karl-Heinz Rummenigge am Mittwochnachmittag angerufen und grundsätzlich Interesse am Trainerposten beim FC Bayern signalisiert." Der Klub habe dem langjährigen Arsenal-Coach aber abgesagt.

Jetzt hat Wenger sich zu Wort gemeldet und eine ganz andere Version der Verhandlungen präsentiert. In einem Interview mit dem TV-Sender beIN Sports sagte Wenger, Rummenigge sei es gewesen, der ihn angerufen habe: "Er hat mich gefragt, ob ich Interesse hätte, weil sie nach einem Trainer suchen". Nach zwei Spielen mit Übergangstrainer Hans-Dieter Flick sei der Job des Bayern-Cheftrainers zu haben.

Das Gespräch habe "maximal vier bis fünf Minuten gedauert", so Wenger. "Ich habe ihm gesagt, dass ich darüber nicht nachgedacht habe und dass das ein wenig Zeit braucht. Wir haben zusammen entschieden, in der kommenden Woche wieder zu telefonieren."

Die Öffentlichkeitsarbeit des FC Bayern war in manchen Medien als stillos kritisiert worden, weil man Wenger mit der ursprünglichen Darstellung bloßgestellt habe.

Wie ist es nun wirklich gelaufen? Englische Medien wollen wissen, dass die Gespräche, von wem auch immer sie ausgingen, daran gescheitert seien, dass Bayern Wenger nur einen Vertrag bis Saisonende angeboten hätten - diese Befristung hätte Wenger abgelehnt. So oder so scheint das Thema inzwischen erledigt zu sein. Keine der beiden Parteien könnte wohl ohne Gesichtsverlust mit der anderen zusammenarbeiten.