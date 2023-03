Kurz schien die Partie gegen Augsburg das Zeug zur Überraschung zu haben. Denn schon in der zweiten Minute ging der Außenseiter in Führung. Bayerns Benjamin Pavard köpfte den Ball vor die Füße von Mergim Berisha, der ihn sich sehenswert an João Cancelo vorbeilegte und das 1:0 erzielte. Dann drehten die Münchner auf.