Mit 6:1 (5:0) hat der Fc Bayern München das Halbfinale im "Audi Cup" gegen Fenerbahçe gewonnen. Die Treffer für den deutschen Rekordmeister erzielten in der heimischen Allianz-Arena Renato Sanches (22. Minute), Leon Goretzka (28.), Thomas Müller (31., 43. Foulelfmeter, 58.) und Kingsley Coman (40.). Für den 19-fachen türkischen Meister traf der Ex-Bremer Max Kruse in der 64. Minute.

Dreifachtorschütze Müller

Bei den überforderten Gästen, die in der vergangenen Saison mit dem sechsten Platz in der türkischen Süper Lig die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb verpasst hatten, vergab Kruse die erste Chance der Partie (5.). Danach spielten allerdings nur noch die Münchner, die auch in dieser Höhe verdient gewannen und so am Mittwoch im Finale auf Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur (20.30 Uhr, TV: ZDF) treffen. Die Nord-Londoner hatten ihr Halbfinale durch einen Treffer von Harry Kane 1:0 gegen Real Madrid gewonnen.

Gnabry verletzt, Eklat um Dirar

Dreifachtorschütze Müller wurde in der 20. Minute für Serge Gnabry eingewechselt. Der Nationalspieler hatte sich bereits früh in der Partie eine Verletzung zugezogen, über deren Schwere zunächst nichts bekannt wurde.

Getty Images Nabil Dirar war der Sündenbock aus Sicht der türkischen Fans

Aufreger bei den Gästen: Nachdem Mittelfeldspieler Nabil Dirar von zahlreichen Fans seines Teams als Sündenbock für die herbe Niederlage auserkoren und wiederholt ausgepfiffen wurde, wollte er knapp 20 Minuten vor Schluss den Platz verlassen. Nur seinen intervenierenden Mannschaftskollegen konnten ihn daran hindern.

Rummenigge rüffelt Kovac

Bereits vor der Partie hatte Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, Trainer Niko Kovac für seinen öffentlich bekundeten Optimismus bei einem möglichen Transfer von Leroy Sané gerügt: "Mir hat die Aussage nicht gefallen. Da mache ich keinen Hehl draus. Wir haben mit Manchester City ein sehr gutes Verhältnis, unser ehemaliger Trainer Pep Guardiola ist da Trainer", sagte er im ZDF. "Ich möchte daran erinnern, der Spieler ist noch bei Manchester City unter Vertrag."

Matthias BalkDPA Karl-Heinz Rummenigge möchte City nicht verärgern

Kovac hatte im Vorfeld des Vorbereitungsturniers gesagt, dass er an einen Deal mit Sané und Manchester City glaube. "Ich bin sehr zuversichtlich, davon gehe ich aus, dass wir ihn bekommen können.".

Auf die Frage, wie Kovac zu der Einschätzung komme, sagte Rummenigge: "Das weiß ich nicht."