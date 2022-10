Bayern-Fans kritisieren Kartenpreise »F... you!«

Die Fans des FC Bayern München haben gegen die aus ihrer Sicht überhöhten Ticketpreise für das Champions-League-Spiel bei Viktoria Pilsen protestiert – und den tschechischen Klub heftig kritisiert. »Die günstigste Tageskarte kostet 70 Euro, was einer Preissteigerung von 500% gegenüber dem üblichen Preisniveau von Viktoria Pilsen in der Liga entspricht«, hieß es am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung der Ultra-Dachvereinigung Club Nr. 12 und der Gruppen der Südkurve. »Es ist eine Respektlosigkeit, wie hier den Fans in die Tasche gegriffen wird.«