Der FC Bayern München hat auch sein abschließendes Gruppenspiel erfolgreich bestritten. Gegen Tottenham Hotspur gewannen die Bayern nach dem 7:2 in London auch das Rückspiel 3:1 (1:1). Die Münchner Tore erzielten Kingsley Coman (14. Minute), Thomas Müller (45.) und Philippe Coutinho (64.), für Tottenham traf Ryan Sessegnon (20.). Die Münchner haben damit als erstes deutsches Team alle sechs Spiele der Gruppenphase gewinnen können. Bereits vor der Partie hatten die Bayern als Gruppenerster und die Spurs als -zweiter als Achtelfinalteilnehmer festgestanden.

Nach dem 1:2 in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach veränderte Bayern-Trainer Hansi Flick seine Startaufstellung auf fünf Positionen. So saß Toptorjäger Robert Lewandowski bei Anpfiff auf der Bank, David Alaba gehörte wegen einer leichten Beckenstauchung ebenso nicht dem Kader an wie bei den Spurs Harry Kane und Dele Alli.

Coman trifft und muss verletzt raus

Nach gemächlichem Beginn nahm die Partie in der zwölften Minute erstmals Fahrt auf: Benjamin Pavard lief über rechts in den Strafraum ein und zwang Spurs-Schlussmann Paolo Cazzaniga zu einer starken Abwehr auf der Linie. Auch beim Nachschuss von Thiago zeigte sich der Argentinier aufmerksam.

Besser machte es kurz darauf Coman: Serge Gnabry zog vom rechten Flügel in die Mitte und konnte trotz mehrerer Gegenspieler den entscheidenden Pass nach links heraus zu Coman spielen, der mit dem rechten Fuß ins lange Eck vollendete (14. Minute). Die logische Folge Münchner Überlegenheit in der Anfangsphase.

Dass eine Führung des deutschen Rekordmeisters in dieser Saison - wie erst in Gladbach erlebt - nicht viel bedeutet, bekamen die Fans in der Allianz-Arena sechs Minuten später vor Augen geführt. Giovani Lo Celso wurde nicht entscheidend gestört, der 19 Jahre alte Ryan Sessegnon verwandelte dessen Zuspiel bei seinem Startelf-Debüt für die Spurs mit einem wuchtigen Schuss aus halblinker Position (20.).

Peter Kneffel/DPA Schock beim Schaulaufen: Kingsley Coman (am Boden) verletzte sich in der ersten Hälfte

Der nächste Schock für die Gastgeber nur vier Minuten später: Coman knickte im Sprint ohne Einwirkung eines Gegenspielers um und musste den Platz womöglich schwerer verletzt verlassen. Die Bayern erhöhten nun wieder mit starkem Gegenpressing den Druck: Gnabry traf in der 38. Minute den Pfosten, Müller sorgte in der 45. Minute im zweiten Versuch nach einem erneuten Pfostenschuss von Alphonso Davies für das 2:1. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte lenkte Cazzaniga noch einen Schuss von Coutinho an die Latte.

Coutinho mit Ausrufezeichen

Nach einer turbulenten ersten Hälfte setzte sich in den zweiten 45 Minuten allmählich die Erkenntnis durch, dass am Wochenende ja erneut eine wichtige Partie ansteht, für München gegen Werder, für die Spurs bei Wolverhampton. Beide Teams liefen nur noch halbherzig an und konzentrierten sich auf das Verhindern von Torchancen. Das 3:1 fiel nach einer feinen Einzelaktion: Coutinho ließ seinen Gegenspieler an der Strafraumkante stehen und traf ins lange Eck (64.).

Die Auslosung der Begegnungen des Champions-League-Achtelfinals, das zwischen dem 18. Februar und 18. März 2020 ausgespielt wird, findet am kommenden Montag statt.

Bayern München - Tottenham Hotspur 3:1 (1:1)

1:0 Coman (14.)

1:1 Sessegnon (20.)

2:1 Müller (45.)

3:1 Coutinho (64.)

München: Neuer - Pavard, Martínez, Boateng, Davies - Kimmich, Thiago (86. Goretzka) - Gnabry, Coutinho, Coman (27. Müller) - Perisic (86. Zirkzee)

Tottenham: Gazzaniga - Walker-Peters, Foyth, Alderweireld, Rose - Dier (81. Wanyama), Sissoko - Lo Celso (65. Skipp), Eriksen, Sessegnon - Lucas Moura (65. Son)

Schiedsrichter: Rocchi (Italien)

Gelbe Karten: Kimmich / Lo Celso

Zuschauer: 70.000