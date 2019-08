Kreuzbandverletzung von Leroy Sané Was der FC Bayern jetzt tun sollte

Es herrschte eine fröhliche Atmosphäre, Donnerstagabend auf dem Sportgelände Birkenmoos am Südufer des Tegernsees. 23:0 gewann der FC Bayern ein Freundschaftsspiel gegen den Heimklub FC Rottach-Egern, am Spielfeldrand standen 2500 begeisterte Zuschauer - Volksfeststimmung an einem lauen oberbayerischen Sommerabend.

Bei den Verantwortlichen des FC Bayern ist die Stimmung derzeit alles andere als unbeschwert, zu sehen war das an der Mimik von Hasan Salihamidzic nach dem Spiel. Man war neugierig, was der Sportdirektor des Klubs zur Kreuzbandverletzung von Leroy Sané offiziell sagen würde, ob durch den monatelangen Ausfall des Nationalspielers der Wunsch-Transfer nun platzen würde. Salihamidzic wirkte angespannt, sagte wie so oft Sätze ohne Inhalt, erklärte aber immerhin: "Ich bin traurig und bedaure sehr, dass sich Leroy im Spiel gegen Liverpool verletzt hat." Das Bedauern dürfte dabei nicht nur auf persönlichem Mitgefühl beruht haben.

Sehr gerne hätte der FC Bayern schon in dieser Woche Sané als Zugang präsentiert - um damit endlich die Diskussionen um ausbleibende Einkäufe zu beenden. Daraus wird nun nichts. Dass sich der Profi von Manchester City am Sonntag im englischen Supercup in Wembley am Kreuzband verletzt und nun operiert werden muss, ist natürlich nicht das Verschulden des FC Bayern. Es passt aber ins Bild dieses bislang so glücklosen Transfer-Sommers des Rekordmeisters.

FC Bayern ist auf dem Transfermarkt kein Topplayer mehr

Wochenlang hatten sie um Sané gebuhlt, auch öffentlich, nach einer Beschwerde von Manchester City und einem anschließenden Rüffel von Karl-Heinz Rummenigge an Trainer Niko Kovac nur noch intern. Fraglich schien nur noch die finale Ablösesumme, die die Bayern für den 23-Jährigen an Manchester überweisen würden. Nun scheint der Transfer aber vom Tisch. Über 100 Millionen Euro Ablöse für einen Spieler mit einer der schwersten Verletzungen eines Profisportlers? Das wäre ein hohes Risiko.

Dass der FC Bayern bei seiner Personalplanung nun wieder genauso weit ist wie Ende Mai, ist bedenklich. Und dass sich gerade Sportdirektor Salihamidzic nur mit Durchhalteparolen durch die Sommerpause hangelte, dass er immer wieder auf die Transferzeit bis Anfang September hinwies, wirft die Frage auf, ob er und der Klub jemals eine Transferstrategie für die Zeit nach den Klublegenden Arjen Robben und Franck Ribéry hatten.

WILL OLIVER/EPA-EFE/REX Leroy Sané, 23, verletzte sich im englischen Supercup am vergangenen Sonntag

Aber die ewigen Sané-Diskussionen offenbaren noch ein weiteres Dilemma des FC Bayern. Früher waren sie an der Säbener Straße stolz darauf, dass sie nahezu jeden Profi bekamen, den sie bekommen wollten. Es schien alles so leicht zu gehen: Einmal mit den Fingern schnippen, schon hatte man den Wunschkader beisammen. Das klappt heute nicht mehr: Rummenigge selbst musste vor einem Monat seinen jahrelangen Lieblingsspruch ("Ein Angebot des FC Bayern lehnt keiner ab") revidieren, im Wissen, dass der Klub wie auch die Bundesliga international an Strahlkraft und Attraktivität verloren haben - gerade im Vergleich zur Premier League.

Geplatzter Sané-Transfer kann eine Chance sein

Stattdessen müssen sie sich aktuell bemühen, bereits ausgemusterte und wechselwillige Spieler wie etwa Jérôme Boateng und Renato Sanches bei Laune zu halten - einfach damit ihr winziger 17-Mann-Kader nicht noch dünner wird. Für den FC Bayern muss es sich auch wie eine Vorführung angefühlt haben, dass Manchester City mehrere Tage verstreichen ließ, bis sie die Verletzungsdiagnose bei Leroy Sané mitteilten. Laut City lag das an einem extra eingeflogenen Spezialisten für Knieverletzungen.

Sollte der Sané-Deal nun endgültig abgehakt sein, bietet sich aber auch eine Chance. Dann könnten die Münchner die aufgerufene Transfersumme auf mehrere Neuverpflichtungen verteilen.

Als mögliche Kandidaten gelten Hakim Ziyech, 26 Jahre, der als Rechtsaußen von Ajax Amsterdam zuletzt das Halbfinale der Champions League erreichte. Außerdem: Steven Bergwijn, 21, der spektakuläre Linksaußen von PSV Eindhoven. Auch der 30-jährige, einst in Dortmund und Wolfsburg und jetzt bei Inter Mailand spielende Ivan Perisic - ebenfalls ein gelernter Linksaußen - könnte eine Option sein. Der im Gehalt teure Gareth Bale von Real Madrid könnte als Leihspieler ein Kandidat sein.

Wenn die Bayern einen Spieler aus dieser Preiskategorie verpflichten, wäre immer noch genug Geld vorhanden, um auch auf anderen Positionen nachlegen zu können. Das zentrale Mittelfeld gilt weiter als Baustelle, ein Back-up hinter Robert Lewandowski könnte sich im Saisonverlauf als sinnvoll erweisen. Schon die kommenden Tage werden zeigen, wie der FC Bayern seinen Kader für die neue Saison rüsten wird. In sieben Tagen beginnt die Bundesliga, in drei Wochen schließt das Transferfenster.